Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкова (Киселева) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1926

Сын: Киселев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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