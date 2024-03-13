Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкова (Киселева) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1926
Отец ребёнка: Киселев Афанасий Иванович
Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно