Киселев Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкова (Киселева) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1926
Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна
Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно