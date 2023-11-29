Киселев Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкова (Киселева) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна

Рождение ребёнка
05.02.1926

Сын: Киселев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Киселева (Косолапова) Акулина Моисеевна

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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