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Аршинова Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 или 1781

Дата смерти

26.08.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Арефий Фирсович

Рождение ребёнка
1796 или 1805

Сын: Аршинов Петр Арефьевич

Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович

Рождение ребёнка
Около 24.11.1812

Сын: Аршинов Яков Арефьевич

Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Аршинов Яков Арефьевич

Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович

Рождение ребёнка
Около 01.08.1815

Дочь: Аршинова (Аршинова) Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1818

Сын: Аршинов Иван Арефьевич

Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.08.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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