Аршинова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 или 1781
Дата смерти26.08.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796 или 1805
Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович
Рождение ребёнка
Около 24.11.1812
Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович
Рождение ребёнка
Около 01.08.1815
Дочь: Аршинова (Аршинова) Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович
Рождение ребёнка
06.01.1818
Отец ребёнка: Аршинов Арефий Фирсович
Смерть
26.08.1856