Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 27.02.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 13.02.1834
Жена: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Гликерья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 27.02.1867