Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 27.02.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 13.02.1834

Жена: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Гликерья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ульянин Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 27.02.1867

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