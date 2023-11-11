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Jantzen Gerhard

Место рождения

Neuteichsdorf, Gr. Werder, West - Preußen

Дата рождения

21.02.1847

Дата смерти

22.08.1912

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

1850 г.р.

Дети

1876 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1847

Отец: Jantzen Abraham

Мать: Janzen (Wall) Maria

Крещение
Неизвестно
Место жительства
1847
Место жительства
1847
Бракосочетание
19.02.1870

Жена: Jantzen (Esau) Justine

Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Janzen Bernhard

Мать ребёнка: Jantzen (Esau) Justine

Эмиграция
03.07.1880
Иммиграция
1881
Смерть
22.08.1912

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