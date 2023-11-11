Jantzen Gerhard
Место рожденияNeuteichsdorf, Gr. Werder, West - Preußen
Дата рождения21.02.1847
Дата смерти22.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1847
Отец: Jantzen Abraham
Мать: Janzen (Wall) Maria
Крещение
Неизвестно
Место жительства
1847
Место жительства
1847
Бракосочетание
19.02.1870
Жена: Jantzen (Esau) Justine
Рождение ребёнка
25.08.1876
Сын: Janzen Bernhard
Мать ребёнка: Jantzen (Esau) Justine
Эмиграция
03.07.1880
Иммиграция
1881
Смерть
22.08.1912