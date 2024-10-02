Климов Яков Александрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.
Запись № 29 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#302
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Таисья Петровна
Крещение
28.11.1893 ст.
Восприемник - д. Юркино - Петр Григорьевич Климов
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Мать ребёнка: Климова Таисья Петровна
Смерть
Неизвестно