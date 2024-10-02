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Климов Яков Александрович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.11.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.

Отец: Климов Александр Григорьевич

Мать: Климова (Рыжова) Афанасия Даниловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 29 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#302
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Таисья Петровна

Крещение
28.11.1893 ст.
Восприемник - д. Юркино - Петр Григорьевич Климов
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Климов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Климова Таисья Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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