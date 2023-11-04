Козлов Федор Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1827
Отец: Козлов Лев Григорьевич
Мать: Козлова Улита
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Козлова Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Козлова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно