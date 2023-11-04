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Козлов Федор Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1827

Отец: Козлов Лев Григорьевич

Мать: Козлова Улита

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Козлова Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Козлова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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