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(Иорданская) Вера

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

27.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915

Отец: Иорданский Василий

Мать: Иорданская (Антонова) Евдокия Ивановна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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