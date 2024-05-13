Климов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Климов Дмитрий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Климова) Акулина Петровна
Мать ребёнка: Климова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Климова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Климова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно