Климов Петр Дмитриевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Петр Дмитриевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Климов Дмитрий Герасимович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Климова) Акулина Петровна

Мать ребёнка: Климова Анна Петровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Климова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Климова Анна Петровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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