Климова Анна Петровна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Петр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Климова) Акулина Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Климова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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