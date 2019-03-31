Шульмин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульмин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1952

Дата смерти

31.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немирич Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова (Шульмина) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна

Смерть
31.03.2019

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