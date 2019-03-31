Шульмин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1952
Дата смерти31.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немирич Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова (Шульмина) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2019