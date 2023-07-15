Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокотенко Виктор Яковлевич
Мать: Идея (Ида)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немирич Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Шульмин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова (Шульмина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шульмин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульмин Сергей