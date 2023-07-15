Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотенко Виктор Яковлевич

Мать: Идея (Ида)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немирич Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Шульмин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова (Шульмина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шульмин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульмин Сергей

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