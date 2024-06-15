Васса Андреева
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ефим Прокопьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гурьян Прокопьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ферапонт Прокопьев
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно