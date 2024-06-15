Васса Андреева 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Андреева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ефим Прокопьев

Отец ребёнка: не указан

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гурьян Прокопьев

Отец ребёнка: не указан

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ферапонт Прокопьев

Отец ребёнка: не указан

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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