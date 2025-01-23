Казакова (Гришаева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Андрей
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Казаков Александр
Отец ребёнка: Казаков Андрей
Рождение ребёнка
08.02.1995
Дочь: (Казакова) Ольга
Отец ребёнка: Казаков Андрей
Рождение ребёнка
13.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Андрей