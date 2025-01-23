Казакова (Гришаева) Марина 12.08.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казакова (Гришаева) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

1991 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Андрей

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Казаков Александр

Отец ребёнка: Казаков Андрей

Рождение ребёнка
08.02.1995

Дочь: (Казакова) Ольга

Отец ребёнка: Казаков Андрей

Рождение ребёнка
13.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Андрей

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