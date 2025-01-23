Казаков Андрей 26.07.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1966

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

1991 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966

Отец: Казаков Владимир

Мать: Казакова (Тетушкина) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Гришаева) Марина

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Казаков Александр

Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина

Рождение ребёнка
08.02.1995

Дочь: (Казакова) Ольга

Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина

Рождение ребёнка
13.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина

Смерть
2016

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