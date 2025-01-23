Казаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1966
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966
Отец: Казаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Казаков Александр
Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина
Рождение ребёнка
08.02.1995
Дочь: (Казакова) Ольга
Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина
Рождение ребёнка
13.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова (Гришаева) Марина
Смерть
2016