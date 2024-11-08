Ехалова Марья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти27.12.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ехалов Евпл Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Салмина (Ехалова) Анна Евпловна
Отец ребёнка: Ехалов Евпл Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1836 ст.
Отец ребёнка: Ехалов Евпл Петрович
Смерть
27.12.1881 ст.