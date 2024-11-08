Ехалова Марья Гавриловна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ехалова Марья Гавриловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

27.12.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

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ИС
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Место
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Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ехалов Евпл Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Салмина (Ехалова) Анна Евпловна

Отец ребёнка: Ехалов Евпл Петрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1836 ст.

Сын: Ехалов Григорий Евплович

Отец ребёнка: Ехалов Евпл Петрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.12.1881 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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