Евпл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Петр Прокопьевич
Мать: Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Салмина Анна Евпловна
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Григорий Евплович
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно