Евпл Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвпл Петрович

Евпл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петр Прокопьевич

Мать: Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Салмина Анна Евпловна

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Григорий Евплович

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.