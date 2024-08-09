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Афонасий Алексеев

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Алексей Семенов

Мать: Наталья Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Пантелеева

Рождение ребёнка
1821

Сын: Михаил Афонасьев

Мать ребёнка: Наталья Пантелеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Афанасьев

Мать ребёнка: Наталья Пантелеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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