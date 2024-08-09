Афонасий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Алексей Семенов
Мать: Наталья Иванова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Пантелеева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Михаил Афонасьев
Мать ребёнка: Наталья Пантелеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Афанасьев
Мать ребёнка: Наталья Пантелеева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно