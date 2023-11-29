Румянцева Наталья Демидовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти09.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1889
Сын: Румянцев Василий Федорович
Отец ребёнка: Румянцев Логинов Федор Логинович
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Румянцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Румянцев Логинов Федор Логинович
Восприемник
10.05.1892 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
У Елены - племянницы мужа
Смерть
09.01.1896 ст.
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
"От болезни чадорождения"