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Румянцева Наталья Демидовна

Место рождения

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

09.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Логинов Федор Логинович

Рождение ребёнка
29.07.1889

Сын: Румянцев Василий Федорович

Отец ребёнка: Румянцев Логинов Федор Логинович

Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Румянцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Румянцев Логинов Федор Логинович

Восприемник
10.05.1892 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
У Елены - племянницы мужа
Смерть
09.01.1896 ст.
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
"От болезни чадорождения"

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