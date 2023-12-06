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Румянцев Логинов Федор Логинович

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Логин Иванович

Мать: Феодора Петровна Михайлова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
29.07.1889

Сын: Румянцев Василий Федорович

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Румянцев Николай Федорович

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Демидовна

Восприемник
18.07.1891 ст.
У Михаила ( Федор Игнатьев Феодосия Григорьева)
Рождение ребёнка
18.11.1897

Сын: Румянцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Параскева Матвеевна

Поручитель
11.02.1900 ст.
Поручитель у племянника Александра Николаевича Логинова
Рождение ребёнка
20.11.1900

Сын: Румянцев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Румянцев Федор Федорович

Мать ребёнка: Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Румянцев Иван Федорович

Мать ребёнка: Параскева Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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