Румянцев Логинов Федор Логинович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Логин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1889
Сын: Румянцев Василий Федорович
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Румянцев Николай Федорович
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Демидовна
Восприемник
18.07.1891 ст.
У Михаила ( Федор Игнатьев Феодосия Григорьева)
Рождение ребёнка
18.11.1897
Сын: Румянцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Параскева Матвеевна
Поручитель
11.02.1900 ст.
Поручитель у племянника Александра Николаевича Логинова
Рождение ребёнка
20.11.1900
Сын: Румянцев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
17.04.1904
Мать ребёнка: Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Мать ребёнка: Параскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно