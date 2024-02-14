Туйманова (Мемедимовна) Сагандаш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйманова (Мемедимовна) Сагандаш

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1737

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Биккинин Мухамет

Отец ребёнка: Туйманов Биккиня

Рождение ребёнка
1764

Сын: Биккинин Абдулмазит

Отец ребёнка: Туйманов Биккиня

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Биккинина) Хадича

Отец ребёнка: Туйманов Биккиня

Рождение ребёнка
1770

Сын: Биккинин Абдулхалик

Отец ребёнка: Туйманов Биккиня

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Биккинова) Загифа

Отец ребёнка: Туйманов Биккиня

Смерть
1792

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