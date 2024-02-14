Туйманова (Мемедимовна) Сагандаш
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1737
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Биккинин Мухамет
Отец ребёнка: Туйманов Биккиня
Рождение ребёнка
1764
Сын: Биккинин Абдулмазит
Отец ребёнка: Туйманов Биккиня
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Биккинина) Хадича
Отец ребёнка: Туйманов Биккиня
Рождение ребёнка
1770
Сын: Биккинин Абдулхалик
Отец ребёнка: Туйманов Биккиня
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Биккинова) Загифа
Отец ребёнка: Туйманов Биккиня
Смерть
1792