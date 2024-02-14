Биккинин Абдулхалик
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Туйманов Биккиня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Биккинин Абдулганий Абдулхаликов
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Абдулхаликова) Назиера
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Абдулхаликова) Вазибра
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Абдулхаликова) Загиера
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Абдулхаликова) Гульзагида
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира
Смерть
Неизвестно