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Биккинин Абдулхалик

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Туйманов Биккиня

Мать: Туйманова (Мемедимовна) Сагандаш

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1804

Сын: Биккинин Абдулганий Абдулхаликов

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Абдулхаликова) Назиера

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Абдулхаликова) Вазибра

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Абдулхаликова) Загиера

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Абдулхаликова) Гульзагида

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Рождение ребёнка
1823

Сын: Абдулхаликов Абдулкарим

Мать ребёнка: Биккинина (Султанмуратова) Назира

Смерть
Неизвестно

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