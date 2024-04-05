Król (Cichowska/Ciechowska) Katarzyna Ciechowska/
Место рожденияWiśniewo,/Długosiodło akt 73/1858
Дата рождения11.06.1858
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1858
Отец: Cichowski Franciszek
Wiśniewo,/Długosiodło akt 73/1858
Бракосочетание
26.11.1888
Муж: Król Aleksander
Poręba-Kocęby akt 46/1888
Współmałżonek: Aleksander Król
Рождение ребёнка
21.03.1890
Сын: Król Władysław
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz Poręba akt 58/1890
Рождение ребёнка
21.06.1893
Сын: Król Stanisław
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz Poręba akt 106/1893
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Potęga (Król) Wiktoria
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz/Poręba akt 31/1895
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Jelsikowska (Król) Marianna
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz Poręba akt 75/1897
Рождение ребёнка
02.02.1899
Дочь: (Król) Weronika
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz/Poręba akt 30/1899
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: (Król) Józefa
Отец ребёнка: Król Aleksander
Budykierz/Poręba akt 51/1902
Смерть
1914
Budykierz/Poręba akt 20/1914