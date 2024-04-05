Król (Cichowska/Ciechowska) Katarzyna Ciechowska/ 11.06.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Król (Cichowska/Ciechowska) Katarzyna Ciechowska/

Место рождения

Wiśniewo,/Długosiodło akt 73/1858

Дата рождения

11.06.1858

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1858

Отец: Cichowski Franciszek

Мать: Cichowska (Kulesza) Agata

Wiśniewo,/Długosiodło akt 73/1858
Бракосочетание
26.11.1888

Муж: Król Aleksander

Poręba-Kocęby akt 46/1888
Współmałżonek: Aleksander Król
Рождение ребёнка
21.03.1890

Сын: Król Władysław

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz Poręba akt 58/1890
Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Król Stanisław

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz Poręba akt 106/1893
Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Potęga (Król) Wiktoria

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz/Poręba akt 31/1895
Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Jelsikowska (Król) Marianna

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz Poręba akt 75/1897
Рождение ребёнка
02.02.1899

Дочь: (Król) Weronika

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz/Poręba akt 30/1899
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: (Król) Józefa

Отец ребёнка: Król Aleksander

Budykierz/Poręba akt 51/1902
Смерть
1914
Budykierz/Poręba akt 20/1914

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