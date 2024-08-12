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Вестяк Яков Иванович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

24.10.1760 ст.

Дата смерти

22.12.1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
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Место
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Рождение
24.10.1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
08.11.1780 ст.

Жена: Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна

Горошков, Київська область
У Евдокии с Яковом родились дети: -Устина ~1792-31.01.1841, брак с Стефаном Яковлевичем Ямковым; -Иван ~1795; -Агафия 18.04.1799-20.05.1799; -Марфа 03.09.1786-30.05.1787; -Леонтий 15.07.1788; -Лука ~?... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Вестяк Ямковенко (Вестяк) Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
22.12.1814 ст.
Горошков, Київська область

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