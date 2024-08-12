Вестяк Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1760 ст.
Дата смерти22.12.1814 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1780 ст.
У Евдокии с Яковом родились дети: -Устина ~1792-31.01.1841, брак с Стефаном Яковлевичем Ямковым; -Иван ~1795; -Агафия 18.04.1799-20.05.1799; -Марфа 03.09.1786-30.05.1787; -Леонтий 15.07.1788; -Лука ~?... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Вестяк Ямковенко (Вестяк) Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна
Смерть
22.12.1814 ст.