Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1766 ст.
Дата смерти15.04.1803 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1766 ст.
Отец: Зять Демьяна Иван
Мать: Марина Демьяновна
Бракосочетание
08.11.1780 ст.
Муж: Вестяк Яков Иванович
У Евдокии с Яковом родились дети: -Устина ~1792-31.01.1841, брак с Стефаном Яковлевичем Ямковым; -Иван ~1795; -Агафия 18.04.1799-20.05.1799; -Марфа 03.09.1786-30.05.1787; -Леонтий 15.07.1788; -Лука ~?... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Вестяк Ямковенко (Вестяк) Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Вестяк Яков Иванович
Смерть
15.04.1803 ст.