Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вестяк (Демянчук) Евдокия Ивановна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

02.03.1766 ст.

Дата смерти

15.04.1803 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1766 ст.

Отец: Зять Демьяна Иван

Мать: Марина Демьяновна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
08.11.1780 ст.

Муж: Вестяк Яков Иванович

Горошков, Київська область
У Евдокии с Яковом родились дети: -Устина ~1792-31.01.1841, брак с Стефаном Яковлевичем Ямковым; -Иван ~1795; -Агафия 18.04.1799-20.05.1799; -Марфа 03.09.1786-30.05.1787; -Леонтий 15.07.1788; -Лука ~?... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Вестяк Ямковенко (Вестяк) Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Вестяк Яков Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
15.04.1803 ст.
Горошков, Київська область

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