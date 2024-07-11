Каплуновский Никита Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплуновский Никита Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каплуновский Савва

Мать: не указана

Место жительства
1762
Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Центральный государственный исторический Архив г. Киев (ЦГИАК) Фонд №759. Военно-походная канцелярия генерала П. И. Стрешнева Опись 1 Дело №147. Именные списки старшин и казаков Острогожского полка п... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Каплуновский Яков Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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