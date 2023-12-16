Каплуновский Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Место жительства
1762
Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Центральный государственный исторический Архив г. Киев (ЦГИАК) Фонд №759. Военно-походная канцелярия генерала П. И. Стрешнева Опись 1 Дело №147. Именные списки старшин и казаков Острогожского полка п... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплуновский Пантелеймон Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплуновский Никита Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно