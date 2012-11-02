Кустова-Бейлина Лидия Семеновна 20.12.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кустова-Бейлина Лидия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1943

Дата смерти

02.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1943

Отец: Кустов Семен Акимович

Мать: -Кустова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бейлин Валерий Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейлин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейлин Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.11.2012

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