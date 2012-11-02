Кустова-Бейлина Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1943
Дата смерти02.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1943
Отец: Кустов Семен Акимович
Мать: -Кустова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бейлин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бейлин Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.11.2012