-Кустова Агафья Ивановна 18.02.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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-Кустова Агафья Ивановна

Место рождения

с.Дьяково Донская область

Дата рождения

18.02.1902

Дата смерти

08.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Дьяково Донская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Семен Акимович

г.Новосибирск, Кировский район, д.М.Кривощеково,
Рождение ребёнка
19.08.1924

Дочь: Кустова-Слепчук Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

Рождение ребёнка
20.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

г.Новосибирск, д. Малая Кривощевка, ул.Прокопьевская, 34
Рождение ребёнка
23.02.1929

Дочь: Кустова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Кустова-Власова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

район Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края
Рождение ребёнка
17.04.1936

Сын: Кустов Николай Семенович

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Кустова-Глухарева Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

Рождение ребёнка
20.12.1943

Дочь: Кустова-Бейлина Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович

Смерть
08.01.1972
г.Новосибирск, Клещихинское кладбище

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