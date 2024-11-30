-Кустова Агафья Ивановна
Место рожденияс.Дьяково Донская область
Дата рождения18.02.1902
Дата смерти08.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Дьяково Донская область
Бракосочетание
Неизвестно
г.Новосибирск, Кировский район, д.М.Кривощеково,
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Кустова-Слепчук Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
Рождение ребёнка
20.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
г.Новосибирск, д. Малая Кривощевка, ул.Прокопьевская, 34
Рождение ребёнка
23.02.1929
Дочь: Кустова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Кустова-Власова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
район Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края
Рождение ребёнка
17.04.1936
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Кустова-Глухарева Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
Рождение ребёнка
20.12.1943
Дочь: Кустова-Бейлина Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Кустов Семен Акимович
Смерть
08.01.1972
г.Новосибирск, Клещихинское кладбище