Пожиткова (--) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1887 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/131
Рождение ребёнка
23.10.1889 ст.
Дочь: (Пожиткова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/145
Рождение ребёнка
06.03.1891 ст.
Дочь: Орлова (Пожиткова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/117
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/127
Рождение ребёнка
13.02.1898 ст.
Сын: Пожитков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/135
Рождение ребёнка
05.03.1900 ст.
Дочь: (Пожиткова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/114
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/23
Рождение ребёнка
04.04.1911 ст.
Сын: Пожитков Василий Иванович
Отец ребёнка: Пожитков Иван Андреевич
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/55
Смерть
Неизвестно