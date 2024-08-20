Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1883

Дата смерти

?.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Оловянишников Сергей Порфирьевич

Мать: Оловянишникова (Воробьева) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маношин Иван Иванович

Бракосочетание
17.02.1902

Муж: Медведев Илья Гавриилович

Рождение ребёнка
11.12.1902

Дочь: Зосимова (Медведева) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович

Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Медведев Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович

Рождение ребёнка
12.08.1908

Дочь: Круковская (Медведева) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович

Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Полякова (Медведева) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович

Рождение ребёнка
03.03.1923

Сын: Маношин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Маношин Иван Иванович

Смерть
?.09.1968
Похороны
Неизвестно

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