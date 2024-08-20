Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1883
Дата смерти?.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1902
Рождение ребёнка
11.12.1902
Дочь: Зосимова (Медведева) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович
Рождение ребёнка
08.03.1904
Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович
Рождение ребёнка
12.08.1908
Дочь: Круковская (Медведева) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Полякова (Медведева) Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Медведев Илья Гавриилович
Рождение ребёнка
03.03.1923
Отец ребёнка: Маношин Иван Иванович
Смерть
?.09.1968
Похороны
Неизвестно