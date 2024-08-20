Медведев Илья Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1875
Дата смерти15.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1875
Отец: Медведев Гавриил Ильич
Бракосочетание
17.02.1902
Рождение ребёнка
11.12.1902
Дочь: Зосимова (Медведева) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.03.1904
Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
12.08.1908
Рождение ребёнка
29.05.1910
Смерть
15.08.1914