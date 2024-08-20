Медведев Илья Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Илья Гавриилович

Медведев Илья Гавриилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1875

Дата смерти

15.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1875

Отец: Медведев Гавриил Ильич

Мать: Медведева Анна Симеоновна

Бракосочетание
17.02.1902

Жена: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1902

Дочь: Зосимова (Медведева) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Медведев Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
12.08.1908

Дочь: Круковская (Медведева) Вера Ильинична

Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Полякова (Медведева) Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Медведева, Маношина (Оловянишникова) Татьяна Сергеевна

Смерть
15.08.1914
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.