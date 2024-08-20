Медведева Анна Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1842
Дата смертиПосле 1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Медведев Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Сын: Медведев Петр
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: (Медведева) Клавдия(Лидия) Клавдия (Лидия) Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: (Медведева) Александра
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: (Медведева) Елизавета
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Сын: Медведев Илья Гавриилович
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: Бухонова (Медведева) Евгения Гаврииловна
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: (Медведева) Мария
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Сын: Медведев Сергей
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Дочь: (Медведева) София
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич
Сын: Медведев Дмитрий
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич