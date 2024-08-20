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Медведева Анна Симеоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1842

Дата смерти

После 1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Медведев Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
?.06.1864

Сын: Медведев Петр

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
05.11.1866

Дочь: (Медведева) Клавдия(Лидия) Клавдия (Лидия) Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
13.04.1870

Дочь: (Медведева) Александра

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
28.04.1873

Дочь: (Медведева) Елизавета

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
31.05.1875

Сын: Медведев Илья Гавриилович

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бухонова (Медведева) Евгения Гаврииловна

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Медведева) Мария

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Медведев Сергей

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: (Медведева) София

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
15.05.1885

Сын: Медведев Дмитрий

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Ильич

Смерть
После 1926

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