(Солодовников) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1980
Дата смерти04.09.2002
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
04.09.2002
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: автокатастрофа | с.Любимовка