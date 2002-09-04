(Солодовников) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солодовников) Таисия Петровна

Место рождения

Верхнебузулукский, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.03.1980

Дата смерти

04.09.2002

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Верхнебузулукский, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.09.2002
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: автокатастрофа | с.Любимовка

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