Лимов Николай Николаевич
мужской, родился Неизвестно, Канашкино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
умер Неизвестно, №296 Канашкина
Супруги
Лимова Мелания ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лимова Ирина Николаевна08.04.1889 ст. г.р.
Лимова Домна Николаевна08.01.1896 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.
Дочь: Лимова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лимова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.
Дочь: Лимова Домна Николаевна
Мать ребёнка: Лимова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1898 ст.
Мать ребёнка: Лимова Мелания Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
№296 Канашкина