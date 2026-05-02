Лимова Мелания Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лимов Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Лимова Ирина Николаевна08.04.1889 ст. г.р.
Лимова Домна Николаевна08.01.1896 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.
Дочь: Лимова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.
Дочь: Лимова Домна Николаевна
Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно