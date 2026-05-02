Лимова Мелания Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лимова Мелания Дмитриевна

Автор
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женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лимов Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Лимова Ирина Николаевна08.04.1889 ст. г.р.
Лимова Домна Николаевна08.01.1896 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимов Николай Николаевич

Канашкино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.

Дочь: Лимова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич

Канашкино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

МК 1889 ГАВО ф 496 о9 д158 стр.155об-156

Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.

Дочь: Лимова Домна Николаевна

Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич

Канашкино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

ГАВО ф 496 о28 д53 стр. 89 об - 90 7 декабря 1912 г.

Рождение ребёнка
09.08.1898 ст.

Сын: Лимов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Лимов Николай Николаевич

Канашкино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

ГАВО ф 496 о28 д53 стр. 284 об - 285

Смерть
Неизвестно

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