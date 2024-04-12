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Федор Иванович

Место рождения

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Иван Федорович

Мать: не указана

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Нестеровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
РС 10 д. Онопиха, 28 лет 12 мая 1858
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Афросинья Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
РС 1858 г. 13 лет
Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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