Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Нестеровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна
РС 10 д. Онопиха, 28 лет 12 мая 1858
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Афросинья Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна
РС 1858 г. 13 лет
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Нестеровна
Смерть
Неизвестно