Никитин Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Афанасий Ананьин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1920
Мать ребёнка: Никитина (Корелина) Марья Тимофеевна
Верхняя Поржема, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно