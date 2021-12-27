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Никитин Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Афанасий Ананьин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Корелина) Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.07.1920

Сын: Никитин Петр Иванович

Мать ребёнка: Никитина (Корелина) Марья Тимофеевна

Верхняя Поржема, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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