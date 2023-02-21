Никитин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Поржема, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Евгений Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно