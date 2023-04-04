Рапопорт Берк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапопорт Берк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рапопорт) Евгения

Мать ребёнка: ?

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапопорт Дон

Мать ребёнка: ?

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рапопорт Гилель

Мать ребёнка: ?

Краслава, Krāslavas novads
Смерть
Неизвестно

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