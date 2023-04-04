Рапопорт Берк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рапопорт) Евгения
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рапопорт Дон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рапопорт Гилель
Мать ребёнка: ?
Краслава, Krāslavas novads
Смерть
Неизвестно