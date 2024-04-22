Ненашев Петр Автомонович
Место рождения
Дата рождения01.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
С 1883
Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
17.01.1890
Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
28.10.1892
Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
30.03.1895
Дочь: Загороднева Мария Петровна
Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
22.05.1987
Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно