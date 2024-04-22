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Ненашев Петр Автомонович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864

Отец: Ненашев Автомон Иванович

Мать: Ненашева Ефросинья Семеновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1883

Сын: Ненашев Илья Петрович

Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Ненашев Петр Петрович

Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1892

Сын: Ненашев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1895

Дочь: Загороднева Мария Петровна

Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1987

Сын: Ненашев Иван Петрович

Мать ребёнка: Ненашева Евдокия Степановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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