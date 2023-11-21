Ненашева (Попова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
С 1883
Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович
Рождение ребёнка
17.01.1890
Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович
Рождение ребёнка
28.10.1892
Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович
Рождение ребёнка
30.03.1895
Дочь: Загороднева Мария Петровна
Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович
Рождение ребёнка
22.05.1987
Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович
Смерть
Неизвестно