Ненашева (Попова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашева (Попова) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1883

Сын: Ненашев Илья Петрович

Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Ненашев Петр Петрович

Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1892

Сын: Ненашев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1895

Дочь: Загороднева Мария Петровна

Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1987

Сын: Ненашев Иван Петрович

Отец ребёнка: Ненашев Петр Автомонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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