Летовальцева (Канина) Дарья (Или Марья?) (Или Марья?) Никоновна (Аникина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева (Канина) Дарья (Или Марья?) (Или Марья?) Никоновна (Аникина)

Место рождения

д. Бакланиха, Дитятевская тож

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Канин Никон Фомич

Мать: Канина Агафья Антоновна

д. Бакланиха, Дитятевская тож
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Летовальцева Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Летовальцев Родион Саввич (Савватеевич)

Смерть
Неизвестно
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