Летовальцева (Канина) Дарья (Или Марья?) (Или Марья?) Никоновна (Аникина)
Место рожденияд. Бакланиха, Дитятевская тож
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Канин Никон Фомич
Мать: Канина Агафья Антоновна
д. Бакланиха, Дитятевская тож
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Летовальцева Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Летовальцев Родион Саввич (Савватеевич)
Смерть
Неизвестно