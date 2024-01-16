Летовальцева Агафья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева Агафья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Летовальцев Родион Саввич (Савватеевич)

Мать: Летовальцева Дарья (Или Марья?) (Или Марья?) Никоновна (Аникина)

Рождение ребёнка
1783

Сын: Летовальцев Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Данилович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1787

Сын: Летовальцев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Данилович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Фёдор Данилович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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