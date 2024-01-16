Летовальцева Агафья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1783
Сын: Летовальцев Мефодий Фёдорович
Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Данилович
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1787
Сын: Летовальцев Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Данилович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно