Пердунова (Карташева) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Карташевъ Тимофей
Мать: Карташева Анна Максимова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пердуновъ Никита
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пердуновъ Мокей
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Пердунова) Авдотья
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Пердунова) Варвара
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пердуновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Пердунова) Мавра
Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ