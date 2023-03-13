Пердунова (Карташева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пердунова (Карташева) Ульяна

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Карташевъ Тимофей

Мать: Карташева Анна Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пердуновъ Никита

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пердуновъ Мокей

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Пердунова) Авдотья

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Пердунова) Варвара

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Пердуновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Пердунова) Мавра

Отец ребёнка: Пердуновъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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