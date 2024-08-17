Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смыков Григорий Иванович

Мать: Смыкова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)

Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Тренин Михаил Саввович

Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Андрей Григорьевич Смыков, временнообязанный крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
10.05.1867

Дочь: (Тренина) Агриппина Саввична

Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акилина Виссарионовна Черногубова, временнообязанная крестьянская дочь д. Грушино
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Тренин Алексей Саввович

Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Игнатьевич Смыков, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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