Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1865
Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)
Воспреемник Андрей Григорьевич Смыков, временнообязанный крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
10.05.1867
Дочь: (Тренина) Агриппина Саввична
Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)
Воспреемник Акилина Виссарионовна Черногубова, временнообязанная крестьянская дочь д. Грушино
Рождение ребёнка
03.08.1871
Отец ребёнка: Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)
Воспреемник Григорий Игнатьевич Смыков, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно