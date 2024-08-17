Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1865
Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна
Воспреемник Андрей Григорьевич Смыков, временнообязанный крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
10.05.1867
Дочь: (Тренина) Агриппина Саввична
Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна
Воспреемник Акилина Виссарионовна Черногубова, временнообязанная крестьянская дочь д. Грушино
Рождение ребёнка
03.08.1871
Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна
Воспреемник Григорий Игнатьевич Смыков, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно