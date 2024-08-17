Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренин Савва Игнатьевич (Ипатович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Тренин Михаил Саввович

Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Андрей Григорьевич Смыков, временнообязанный крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
10.05.1867

Дочь: (Тренина) Агриппина Саввична

Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акилина Виссарионовна Черногубова, временнообязанная крестьянская дочь д. Грушино
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Тренин Алексей Саввович

Мать ребёнка: Тренина (Смыкова) Феодосия Григорьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Игнатьевич Смыков, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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