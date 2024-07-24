Воловников Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Воловников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Воловникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна
Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Воловников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Воловников Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна
Смерть
После 1917