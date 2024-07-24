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Воловников Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Воловников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловникова Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Воловникова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Воловников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Воловников Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Воловникова Параскева Сергеевна

Смерть
После 1917

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