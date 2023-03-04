Садовская (Янковская) Елена (Геля) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовская (Янковская) Елена (Геля) Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950

Отец: Янковский Борис Янович

Мать: Янковская Дарья Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1972

Дочь: Андреева Елена Макаровна

Отец ребёнка: Садовский Макар

Рождение ребёнка
После ?.10.1972

Дочь: Сизова Инна Макаровна

Отец ребёнка: Садовский Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовский Макар

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