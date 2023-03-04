Садовская (Янковская) Елена (Геля) Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950
Отец: Янковский Борис Янович
Мать: Янковская Дарья Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1972
Дочь: Андреева Елена Макаровна
Отец ребёнка: Садовский Макар
Рождение ребёнка
После ?.10.1972
Дочь: Сизова Инна Макаровна
Отец ребёнка: Садовский Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовский Макар