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Янковский Борис (Болеслав) Янович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1948

Дочь: Амбросова Вия Борисова

Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна

Рождение ребёнка
19.03.1950

Дочь: Садовская Елена Борисовна

Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна

Рождение ребёнка
23.10.1952

Дочь: Шнайдер Нина Борисовна

Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна

Рождение ребёнка
04.05.1960

Сын: Янковский Андрис Борисович

Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Дарья Павловна

Смерть
2012
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