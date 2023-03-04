Янковский Борис (Болеслав) Янович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1948
Дочь: Амбросова Вия Борисова
Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна
Рождение ребёнка
19.03.1950
Дочь: Садовская Елена Борисовна
Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна
Рождение ребёнка
23.10.1952
Дочь: Шнайдер Нина Борисовна
Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна
Рождение ребёнка
04.05.1960
Сын: Янковский Андрис Борисович
Мать ребёнка: Янковская Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Дарья Павловна
Смерть
2012